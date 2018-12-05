Жозе Моуринью может снова возглавить мадридский "Реал"

Руководство одного из грандов чемпионат Испании по футболу – мадридского "Реала", — вновь готово пойти на смену главного тренера. По сообщениям источника в "Королевском клубе", "сливки" не вполне довольны работой аргентинца Сантьяго Солари и сделали предложение португальцу Жозе Моуринью.

Наставник, который сейчас работает в английском "Манчестер Юнайтед", уже тренировал клуб из столицы Испании с 2010 по 2013 год, напоминает британская Evening Standard. Инсайдер журналистов сообщил, что Моуринью провел тайные переговоры с "Реалом" и принципиально готов к возвращению в Ла Лигу.

Как уже сообщали Вести.Ru, нынешней весной после третьей подряд победы в континентальной Лиге чемпионов клуб из Мадрида покинул француз Зинедин Зидан, на его место не без скандала перебрался из национальной сборной Испании Юлен Лопетеги. Осенью он был уволен за не слишком впечатляющий старт сезона и его место занял Солари. Но теперь, видимо, пробил и его час.