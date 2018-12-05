"Барселона" готова заплатить "Ювентусу" за Бетанкура 60 млн евро

Хавбек сборной Уругвая и итальянского "Ювентуса" Родриго Бентанкур может перейти в испанскую "Барселону". Клуб из столицы Каталонии намерен усилить линию полузащиты и для этого выбрали именно экс-футболиста "Боки Хуниорс". При этом "Барса" готова выложить за уругвайца 60 млн евро.

"Старая синьора" приобрела Бентанкура у аргентинского клуба всего год назад за 10,5 млн евро, напоминает издание Corriere dello Sport. При этом в действующем соглашении уругвайца прописано, что при новом переходе половина трансферной суммы будет выплачена "Боке".