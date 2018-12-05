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5 декабря 201822:45 Екатерина Миронова

Константинополь обманул Киев: будет не автокефалия, а полное подчинение

"Объединительный" собор состоится в Киеве 15 декабря. Планируется, что в этот день объявят о создании новой украинской церкви, утвердят ее устав и выберут предстоятеля. Об этом заявил Петр Порошенко. Киев рассчитывает, что глава новой церкви получит от Константинополя томос об автокефалии. При этом ранее украинский портал "Вести" сообщил, что речь в новом уставе идёт только о митрополии. То есть, украинская церковь лишится самостоятельности и будет управляться Константинопольским патриархатом.

Ни Константинополь, даже ни раскольник Филарет. Об объединительном соборе заявляет украинский Президент Петр Порошенко. Помпезно, при полном зале.

"Я рад обнародовать дату объединительного собора, который должен провозгласить создание автокефальной поместной православной церкви Украины. Собор состоится 15 декабря 2018 года", — заявил президент.

Он так часто уверял, что церковь на Украине отделена от государства. Но к чему условности — ведь выборы близко.

"Выглядит, конечно, абсурдно то, что светские власти на Украине уже не просто вмешиваются в церковные дела, но и сами этими делами занимаются. Такое ощущение, что на Украине появился этакий православный базилевс [титул византийских императоров], который примеряет на себя роль главы церкви. Собирать церковные соборы по многосотлетней традиции могут только предстоятели церквей, а совсем не политические лидеры", — отметил о.Александр Волков, пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси.

Петр Порошенко поясняет: сообщение о соборе получил из Константинополя.

Эксперты сомневаются. Не исключают, что украинский лидер навязал Стамбулу свою волю. Уж слишком долго Константинополь не решался на конкретные шаги.

"Он видит, что ситуация зашла в тупик, дважды откладывался собор, видит несогласованность Фанара и раскольников, и поэтому надо сделать хорошую мину при плохой игре. То что, он назначает дату и формулирует – это естественно, потому что это с самого начала политический заказ Петра Порошенко. Он больше всех заинтересован, чтобы псевдоцерковное образование состоялось", — говорит Аркадий Малер, религиовед.

При этом Порошенко очевидно играет, говорят наблюдатели. Ведь автокефалии, которую ждут на Украине, скорее всего, не будет.

В распоряжении греческих журналистов оказалась одна страница устава единой украинской церкви. Из текста следует, что структура будет полуавтономной, ее создадут по Критской модели. Председателем станет не патриарх, а митрополит.

"В данном случае мы видим, что это даже не автономия, это абсолютно зависимая церковь. Некоторые епархии имеют гораздо больше прав, чем церковь, которую предлагает создать Константинополь", — пояснил Александр Дворкин, церковный историк, религиовед.

Судя по опубликованному тексту, проект также предусматривает, что Киев по всем глобальным вопросам будет обязан связываться с Константинополем. Украинская церковь не сможет самостоятельно даже канонизировать святых и варить миро – специально приготовленное масло, используемое в таинствах. Поставки наладят из Стамбула.

Константинополь переиграл Киев.

"Константинопольский патриарх Варфоломей просто обманул Порошенко и обманул всю Украину, обещая автокефалию. Надо знать историю Фанара. Они не просто хотят дать автокефалию, а собираются забрать ее себе. Это будет филиал Константинопольского патриархата", — считает Малер.

Последователи митрополита Филарета вряд ли это оставят просто так. Ведь им обещали настоящую независимость. Эксперты предрекают, череду конфликтов: раскольнический Киевский патриархат против Константинопольского.

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