Хоккейный "Локомотив" в Ярославле "всухую" обыграл "Амур"

Матчем в Ярославле между местным "Локомотивом" и хабаровский "Амуром" продолжилась программа регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Волжане уверенно контролировали ход встречи и забили в ворота соперников с Дальнего Востока три безответные шайбы – 3:0.

При этом свое преимущество "Локо" уверенно обозначил уже в самом начале игры: в течение 2-й минуты Черепанов и Юртайкин забили два гола. После этого хозяева играли "по счету", а у "Амура" возникли серьезные проблемы с реализацией и гости забить не смогли. На 39-й минуте Контиола установил окончательный счет.