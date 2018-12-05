Мотогонщикам разрешили финишировать отдельно от мотоциклов

С 2019 года во всех трех классах чемпионата мира по мотогонкам вступает в силу правило, которое разрешит гонщикам пересекать финишную черту отдельно от мотоцикла. Упавшие рядом с финишем спортсмены смогут просто добежать до него, сообщает Autosport.

Ранее, чтобы финиширование в мотогонке засчитали, спортсмену нужно было пересечь финишную черту верхом на мотоцикле. Теперь же у гонщика, который не справится с управлением близ заветной черты, есть возможность завершить состязание без своего железного коня.

В предыдущие годы случалось, что участники Гран При, упавшие прямо перед финишем, теряли заработанные в гонке позиции.

Новое правило было принято на комиссии MotoGP. Ее сотрудники также уточнили, правила участии в гонке, которая была остановлена красными флагами. С 2019 года к рестартам будут только спортсмены гонщиков, которые, по мнению судей Гран При, до остановки активно участвовали в борьбе.