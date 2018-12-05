Названы наиболее вероятные претенденты на "Оскар"

Представители Американского института киноискусства (AFI) назвали лучшие фильмы уходящего года. Как показывает практика, картины из этого рейтинга чаще всего становятся претендентами на получение "Оскара".

В тройку лидеров вошли: музыкальная драма "Звезда родилась" ("A Star is Born"), боевик по комиксам "Черная пантера" ("Black Panther") и хоррор "Тихое место" ("A Quiet Place").

Остальные места в рейтинге AFI распределились следующим образом:

"Если Бил-стрит могла бы заговорить" ("If Beale Street Could Talk");

"Фаворитка" ("The Favourite");

"Дневник пастыря" ("First Reformed");

"Зеленая книга" ("The Green Book");

"Черный клановец" ("BlacKkKlansman");

"Восьмой класс" ("Eighth Grade");

"Мэри Поппинс возвращается" ("Mary Poppins Returns").

Специальную награду AFI получила драма "Рома" мексиканского режиссера Альфонсо Куарона. Вручение очередной премии "Оскар" состоится в феврале 2019 года.