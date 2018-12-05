Жертвами авианалета коалиции на сирийский Хаджин стали пять мирных жителей

Международная коалиция во главе с США нанесла ряд ударов по сирийскому городу Хаджин в провинции Дейр-эз-Зор. В результате погибли пять мирных жителей. Еще несколько человек пострадали.

Налеты коалиции на этот район совершаются регулярно, передает РИА Новости. При этом союзники во главе с США прикрываются помощью отрядам "Сирийских демократических сил" в борьбе с террористами ИГ (запрещена в РФ). Авиаудары неоднократно приводили к жертвам среди мирных жителей, кроме того, коалиция применяет снаряды с белым фосфором. Правительство Сирии неоднократно призвало ООН принять меры и прекратить незаконные действия коалиции, которая находится в стране с 2014 года, не имея согласия официальных властей.