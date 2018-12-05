В Японии закрывается последний провайдер, который обслуживал пейджеры

Представители японской компании Tokyo Telemessage, которая до сих пор обслуживает пользователей пейджеров, объявила, что закрывается в конце сентября 2019 года. В настоящий момент этим устаревшим средством связи по-прежнему пользуются почти 1,5 тысячи жителей префектур Токио, Сайтама, Канагава и Тиба, сообщает Teleme.

Представители компании заявили, что после закрытия сервиса обслуживания пейджеров, они будут работать с властями и представителями экстренных служб. На это сотрудники Tokyo Telemessage бросят освободившиеся мощности.

В 1996 году фирма Tokyo Telemessage обслуживала более 1,2 миллиона пользователей пейджеров. После распространения мобильных телефонов популярность этих устройств начала стремительно падать.

Первые пейджеры появились еще в 1950-х годах, тогда ими пользовались врачи и сотрудники экстренных служб. Пик популярности этих устройств пришелся на 1980-е.