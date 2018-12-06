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6 декабря 201800:45 Регина Севостьянова

Макрон не будет повышать налоги и цены на топливо: какова цена уступки?

Правительство Франции не будет повышать тарифы на топливо весь следующий год. А рост налогов отложили на полгода. И обещают отказаться от идеи вообще, если не найдут компромиссного решения. Таким образом, протесты, идущие во Франции уже несколько недель, увенчались победой демонстрантов. Впрочем, несогласные до сих пор не отменили новую уличную акцию — она намечена на субботу, 8 декабря.

Правительство Франции откажется от идеи повышения налогов на топливо и электричество, если по итогам консультаций с профсоюзами, депутатами и гражданами не будет найдено хорошее решение. Премьер-министр Франции Эдуард Филипп заявил: правительство не будет рекомендовать включить эти фискальные меры в проект бюджета на будущий год.

"Мы с президентом приняли решение отложить на 6 месяцев повышение тарифов на топливо и энергию, — сообщил он. — Отложить не для того, чтобы усыпить бдительность или обмануть, а для того, чтобы иметь время для дискуссии, для переговоров с профсоюзами и с вами, народными избранниками и, конечно же, с гражданами республики. Чтобы мы могли выработать поправки – справедливые и эффективные. И если мы не найдем хорошее решение, мы не будем повышать налоги".

Еще накануне премьер-министр говорил лишь о моратории на повышении цен. Его заявление стало ответом на акции протеста, не прекращающиеся по всей стране с 17 ноября. Французы выступают против социальных и экономических реформ Эммануэля Макрона. На обещания правительства "желтые жилеты" ответили, что "французы не воробышки, не надо кормить их крошками, они хотят съесть весь багет".

В среду, 5 декабря, помимо возможной отмены новых налогов правительство пообещало приостановить рост минимальных цен на продукты питания. Но и это не устроило французов. Теперь высказались фермеры: политики решили переложить на их плечи бремя спасения казны. Основной профсоюз сельхозпроизводителей назвал решение "катастрофическим сигналом" и призвал аграриев тоже выйти на улицы.

Другой вариант спасения бюджета — возвращение налога на роскошь. Отказ от этой фискальной меры был одним из первых реализованных предвыборных обещаний Эманнуэля Макрона. Его даже прозвали "президентом богатых". Теперь официальный представитель Елисейского дворца Бенжамин Грево пояснил: в ближайшее время правительство оценит эффект от возможного возвращения 75 процентов налога на сверхприбыль, а потом разработает план восстановления сборов.

В обмен на эти обещания Макрон потребовал от профсоюзов и лидеров народных движений призвать манифестантов к спокойствию. Не тут-то было. Во-первых, обещания сделаны примерно на неделю позже, чем следовало, считают эксперты. Франция слишком глубоко погрузилась теперь еще и в политический кризис. СМИ допускают, что Макрону придется пожертвовать премьером, да и этого может не хватить. В ходе дебатов в Национальной ассамблее глава фракции "Республиканцы" Кристиан Якоб заявил, что нынешний кризис — начало конца президентства самого Макрона.

"Когда приходится вопить, чтобы быть услышанным, это — начало конца, — сказал политик. — Вот бы этот кризис открыл глаза Эммануэлю Макрону. Его поведение опасно. Макронизм — это хвастовство. Много болтовни, никто ничего не понимает, и зачастую это и является целью. И это дает поводы для гнева. За таким общением, иллюзорным на самом деле, не проводят никаких реформ. Ваш метод сводится к презрению".

А во-вторых, 78 процентов французов считают озвученные меры недостаточными. Новые протесты, намеченные на 8 декабря, не отменены. Полиция готовится дать отпор демонстрантам: архитектурные памятники и знаковые места будут взяты под усиленную охрану. В Париже 3 тысячи жандармов мобилизованы лишь для проверки сумок: во время прошлых акций полиция конфисковала десятки единиц холодного оружия, в том числе мечи в форме багетов. Ко всему прочему государство ждут судебные иски: в четверг, 6 декабря, совместный иск к полиции будет подан от всех пострадавших с 17 ноября манифестантов.

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