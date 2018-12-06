Удар по олигархам: Британия приостановит выдачу виз инвестора

Великобритания приостановит выдачу виз инвестора с 7 декабря. Так Королевство будет бороться с финансовыми преступлениями и отмыванием денег. Раньше такой тип виз позволял по упрощенной процедуре получить вид на жительство, а затем — и британское подданство.

Новые меры станут ударом по олигархам, так как многие из них злоупотребляют преимуществами системы, сообщает телеканал "Россия 24". Когда выдачу виз инвестора возобновят — неясно, но предполагается, что получить ее станет гораздо труднее. По данным МВД, за последние 10 лет более 3 тысяч человек воспользовались возможностью получить вид на жительство в Британии с помощью виз инвестора.