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Скандал вокруг Кокорина и Мамаева 58 минут назад

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6 декабря 201802:08 Мария Слободянская

Дело Кокорина и Мамаева: все фигуранты частично признали свою вину

Футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину продлили арест до 8 февраля 2019 года. На тот же срок под стражей оставили еще двоих фигурантов дела. Все они обвиняются в хулиганстве и побоях. В начале октября футболисты избили трех человек в центре Москвы. Адвокат Мамаева уже заявил, что обжалует сегодняшнее решение суда.

В коридорах Тверского суда города Москвы — не протолкнуться. Первыми на заседание по скандальному делу футболистов Кокорина и Мамаева пустили родственников. За те почти четыре часа, что длилось заседание, жена полузащитника "Краснодара" не проронила ни слова. После того, как стало понятно, что всех обвиняемых оставят в СИЗО еще на два месяца, Мамаева подошла к стеклянному боксу, так же молча посмотрела на мужа, а после спешно вышла из здания и села в автомобиль. Не были готовы к такому решению суда и родители спортсменов.

После ареста в октябре Кокорин и Мамаев встретились впервые. Эти два месяца они провели в разных камерах Бутырского СИЗО. И за это время, кажется, спортсмены сделали определенные выводы. С лиц пропала надменная ухмылка, вопросы судьи стали восприниматься куда серьезнее.

В ходе выступлений каждый из четырех фигурантов признал свою вину. Правда, лишь частично. Футболисты согласились со статьей "Побои", но по-прежнему отрицают обвинение в "хулиганстве по предварительному сговору". Они утверждают, что драка была спонтанной и, более того, спровоцированной.

И, тем не менее, доказательств этой версии недостаточно. Именно поэтому обвинение просило продлить арест до 8 февраля. За это время следователи планируют закончить технические и судебно-медицинские экспертизы, а также завершить работу со свидетелями.

В случае, если обвиняемые окажутся на свободе, они могут оказывать давление на потерпевших, вмешиваться в расследование или вовсе сбежать.

Сразу после заседания адвокат Кокорина заявила: решение попробуют обжаловать. Теперь Кокорин и Мамаев вернуться в СИЗО "Бутырка". Их разместят в тех же камерах, где они содержались до этого. Не изменятся и условия содержания: питание, прогулка и спортзал два раза в неделю. Они также смогут переписываться с родными и болельщиками.

Защита подаст апелляцию до вторника, 11 декабря. Правда, надежды на то, что суд изменит позицию, по признанию представителя Александра Кокорина, мало.

Максимальный срок лишения свободы по второй части статьи "Хулиганство" — семь лет. Что грозит футболистам в итоге, суд установит после изучения всех материалов дела. Но одно понятно точно: этот Новый год футболисты впервые встретят за решеткой.

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