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6 декабря 201803:29 Аркадий Глушенков

Победа над "Ндрангетой": сеть наркоторговли, охватывавшая Европу, наконец разорвана

Арестованы 80 человек, конфисковано более двух миллионов евро, обнаружены огромные запасы наркотиков. Таковы результаты масштабной спецоперации, которую провели полицейские четырех европейских и одной южноамериканской страны. Целью стала итальянская преступная группировка "Ндрангета". Обвинение считает, что она выстроила схему продажи наркотиков, которая охватывала всю Европу. Как ей это удалось и можно ли говорить об окончательной победе над мафией?

Ресторанчик – "Остерия Марио" в пригороде Кельна попал в центр внимания всех европейских телеканалов. Криминальная полиция Германии заявила, что именно там на протяжении нескольких лет был чуть ли не крупнейший центр торговли кокаином. Подобные заведения обнаружили по всей Европе. На вывесках — рестораны, кафе-мороженое, магазинчики. А внутри — подпольные торговые точки, которыми владела одна из самых влиятельных группировок – итальянская "Ндрангета". Перевозили наркотики на вполне обычных машинах, относительно небольшими партиями, чтобы никто ничего не заподозрил.

"Они активно использовали новые технологии, — рассказывает Петер Хенцлер, вице-президент федеральной криминальной полиции Германии. — Регулярно меняли владельцев машин, которые использовали для перевозки наркотиков, что позволяло им получать новые номера".

Именно размах и уровень подготовки мафиози впечатляет больше всего. В ходе спецоперации, которую готовили два года, удалось арестовать больше 80 преступников и конфисковать свыше 2 миллионов евро. Задержания прошли в Германии, Италии, Бельгии, Нидерландах и даже в южно-американском Суринаме. В Евроюсте тут же отчитались об успехе. Но — крайне осторожно. "Я хотел бы еще раз подчеркнуть, что у "Ндрангеты" есть ячейки, которые работают как сеть, сотрудничая друг с другом, — заявил главный прокурор Италии по борьбе с мафией и терроризмом Федерико Кафиеро де Рао. — И эта сеть охватывает всю Европу. Если мы думаем, что победили "Ндрангету" так просто, мы конечно, ошибаемся".

В Евроюсте рассказывают, что наркотики шли из южноамериканских стран, а затем через Голландию, Бельгию и Германию их поставляли в самые разные регионы. Однако мозговым центром организации была и остается Италия. И борьбой с "Ндрангетой" – да и с любой другой мафией – здесь активно занялся новый вице-премьер и по совместительству министр внутренних дел Маттео Сальвини.

В понедельник, 3 декабря, подконтрольное ему ведомство арестовало больше 40 членов другой группировки – "Коза Ностры", включая ее главу. А Сальвини показательно руководил сносом коттеджа, принадлежавшего еще одной мафиозной семье – Казамоника. "Сегодня утром один из членов семьи Казамоника пригласил меня выпить кофе, — рассказал Сальвини. — Но я ответил: "Нет, спасибо, у меня другие планы. Я буду очищать города от преступников, улица за улицей, вилла за виллой, магазин за магазином".

Впрочем, многие итальянцы скептически оценивают перспективы избавления страны от мафии, считая, что за такими громкими акциями стоит простое желание нового министра заработать политические очки. А заодно — отправить в прошлое тех, кто, по его мнению, должен там остаться.

Например, бывшего итальянского премьера Сильвио Берлускони. Яркого политика неоднократно пытались обвинить в связях с мафией. СМИ активно сообщали, что именно благодаря "Ндрангете" дону Сильвио удалось решить мусорный коллапс в Неаполе в 2008 году. И теперь задача Сальвини — показать, что на сей раз дружбы с врагами не будет.

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