У берегов Японии столкнулись два военных самолета США – истребитель-бомбардировщик F/A-18 и транспортный самолет-заправщик КС-130. Оба самолета выполняли учебный полет, передает РИА Новости. Они стартовали с базы морской пехоты США "Ивакуни".

Пока не сообщается, сколько человек было в самолетах, передает РИА Новости. Идет поисково-спасательная операция.