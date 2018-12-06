Тренер "Локомотива" Семин: в игре с "Рубином" было много борьбы

Наставник действующих чемпионов России по футболу из столичного "Локомотива" Юрий Сёмин после победы своей команды над казанским "Рубином" (1:0) в стартовом четвертьфинальном матче Кубка России напомнил о необходимости ротации игроков и заменах.

"Это настоящая кубковая игра, — цитирует Семина сайт клуба "Локомотив". – Очень сложная, много борьбы и мало красоты. Но второй тайм был достаточно интересным. Команды создавали моменты. Наверное, качество поля уже не позволяет разыгрывать тонкие комбинации. Мы победили 1:0 – это хороший результат".

По словам Семина, ротация состава связана с плотным графиком: "Через два дня у нас "Оренбург", еще через два – "Шальке-04". Нужно беречь силы и дать футболистов поиграть. В то же время – бороться за Кубок", — отметил наставник.

При этом в ответ на вопрос "будет ли ротация состава в матче с "Оренбургом" из-за Лиги чемпионов?", заявил: "Ни в коем случае. Сейчас самый важный матч – "Оренбург". Кто останется, сыграет с "Шальке".