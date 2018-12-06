Столкновение самолетов ВМС США над Японским морем: один военный спасен

Над Японским морем столкнулись два военных американских самолета — истребитель-бомбардировщик F/A-18 и заправщик КС-130. Силы самообороны Японии смогли спасти одного военнослужащего. Всего, как сообщается, в самолетах было 7 человек – 2 военнослужащих на истребителе и 5 – на заправщике.

Крушение произошло в два часа ночи по местному времени, передает РИА Новости. Оба американских самолета выполняли плановый учебный полет. Они поднялись в воздух с базы морской пехоты США "Ивакуни", расположенной в Японии, у юго-западу от Хиросимы.