В фермерском хозяйстве под Хабаровском бушует крупный пожар

В Ванинском районе Хабаровского края возник крупный пожар в частном фермерском хозяйстве. Загорелся деревянный коровник, площадь возгорания составляет полторы тысячи квадратных метров. В настоящее время огонь локализован, пожарные проводят проливку и разбор конструкций.

Коровник, внутри которого находилось 45 коров и 100 свиней, был полностью объят пламенем, передает РИА Новости. Среди людей пострадавших нет.

Тушение пожара осложнялось сильным ветром, который способствовал распространению огня. Причины ЧП устанавливаются.