В Екатеринбурге из-за пожара эвакуировано общежитие

В Екатеринбурге на улице Войкова возник пожар в общежитии. Из здания самостоятельно эвакуировались 200 человек. Оказалось, что пожарная тревога возникла из-за возгорания в шахте дымоудаления. Его площадь составила 0,5 квадратных метра, передает ТАСС.

Персонал общежития самостоятельно потушил возгорание до приезда пожарных. Сотрудники МЧС обследовали здание, оно было проветрено, и студенты вернулись в общежитие. Пострадавших нет.