К концу года с палубы "Адмирала Кузнецова" уберут упавший кран

Во второй половине декабря с палубы авианосца "Адмирал Кузнецов" уберут упавший на нее кран. В настоящее время идет резка металлоконструкций. На палубе и корпусе судна – 52 повреждения, размер дыры, пробитой краном в палубе – 4 на 5 метров. Стоимость ущерба составляет около 70 миллионов рублей.

30 октября с плавучего дока ПД-50 на 82 судоремонтном заводе на палубу авианосца, проходившего плановый ремонт, упал кран. Падение произошло из-за сбоя в подаче электричества, напоминает РИА Новости. Цистерны дока заполнились водой, и он ушел под воду.

В результате пострадали четыре человека, один пропал без вести. Один из пострадавших впоследствии умер в больнице.