Российский истребитель Су-57 оснастят "кинжальными" гиперзвуковыми ракетами

Гиперзвуковые ракеты, которыми оснастят российский истребитель пятого поколения Су-57, будут иметь характеристики, сходные с характеристиками авиакомплекса "Кинжал". Это предусмотрено государственной программой вооружения на 2018-2027 годы, передает ТАСС.

Однако, в отличие от ракет "Кинжала", боеприпас для Су-57 будет меньше размером. Он будет располагаться внутри фюзеляжа.