В район крушения американских военных самолетов идут 6 японских кораблей

На место столкновения американских военных самолетов — истребителя-бомбардировщика F/A-18 и транспортного заправщика КС-130 – направлены шесть японских патрульных кораблей.

ЧП произошло над морем в районе острова Сикоку, уточняет ТАСС. Предполагается, что самолеты столкнулись во время дозаправки. Без вести пропали шесть человек, один был спасен. Ведется поисково-спасательная операция, в которой, помимо американских, принимает участие японский самолет.

Сообщается, что в районе падения самолетов могли находиться рыболовецкие суда.