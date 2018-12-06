В Канаде задержана Мэн Ваньчжоу - финансовый директор Huawei

Дочь основателя Huawei Мэн Ваньчжоу задержана в канадском Ванкувере. Она также является финансовым директором и заместителем председателя правления компании. Huawei заявила, что ей неизвестно о каких-либо нарушениях закона со стороны Ваньчжоу. Также компания отметила, что соблюдает все законы, действующие в стране пребывания, включая законы и нормы США, Евросоюза и ООН.

В Huawei выразили надежду, что правовая система Канады и США вынесет справедливое решение, передает РИА Новости.

Задержание произошло 1 декабря. США запрашивает экстрадицию Мэн Ваньчжоу, которая подозревается в нарушении американских санкций против Ирана. 8 декабря состоится слушание о залоге.

Посольство Китая в Канаде назвала задержание Мэн Ваньчжоу грубым нарушением прав человека. Оно сделало соответствующее представление в Канаде и США.