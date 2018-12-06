В Иркутской области перевернулся грузовик с двумя верблюдами

В Иркутской области перевернулся грузовик, в котором везли двух цирковых верблюдов. Один верблюд погиб, другого спасли. Извлечение живого верблюда из-под туши погибшего продолжалось 8 часов, спасатели действовали на 45-градусном морозе.

Сочинский цирк следовал из города Тулун в город Железногорск-Илимский, передает ТАСС. Водитель грузовика с верблюдами не справился с управлением, и 5-тонная машина оказалась в кювете.

Выживший верблюд по кличке Славик в ДТП не пострадал, его состояние — удовлетворительное. Ночью для него не смогли найти достаточно большую машину, поэтому животное перегнали в ближайший населенный пункт Эдучанка. Во главе "каравана" ехал пожарный автомобиль, затем шли Славик и его погонщик. За пять часов они преодолели 20 километров. Верблюда разместили в пожарной части, где за ним будут присматривать, пока не решится вопрос его транспортировки.