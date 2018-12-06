Велоспорт. Команда "Катюша" открывает юбилейный сезон

Российская профессиональная команда "Катюша" начинает свой юбилейный, 10-й по счету сезон Мирового тура. Выступающая в последние три года под швейцарским флагом и с привлечением ряда спонсоров из Германии и других стран, "конюшня" в пятницу, 7 декабря проведет презентацию своего состава.

Мероприятие пройдет в немецком городке Кобленц, где расположена штаб-квартира ведущей мировой компании по производству спортивных велосипедов Canyon, являющейся техническим спонсором команды. В презентации примут участие и руководители концерна Alpecin, генерального спонсора Katusha-Alpecin. Именно так теперь называется "Катюша".

Российскую сторону на презентации будет представлять почетный президент Федерации велосипедного спорта России Игорь Макаров, глава компании "АРЕТИ", который 10 лет назад стоял у истоков лучшей российской профессиональной велокоманды. Он и его компания до сих пор помогают "конюшне".

В составе Katusha-Alpecin в минувшем сезоне выступали российские велосипедисты Ильнур Закарин, Павел Кочетков, Вячеслав Кузнецов и Максим Бельков. Формально их участие, как и участие всех остальных гонщиков команды в новом сезоне будет подтверждено именно на презентации в Кобленце. Задачи "конюшни" на 2019 год остаются прежними – успешное выступление в гонках Мирового тура, включая три гранд-тура – итальянскую "Джиро", Тур де Франс и испанскую "Вуэльту".