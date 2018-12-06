На МКС российские космонавты напечатали на 3D-принтере искусственный орган

Российские космонавты первыми в мире смогли напечатать на МКС с помощью 3D-принтера искусственный орган. Нашим специалистам удалось создать мышиную щитовидную железу.

Эксперимент начался накануне днем, а поздно вечером на Землю прислали первые фотографии. Созданный орган доставят на Землю в декабре, передает телеканал "Россия 24". После чего начнется исследование. Окончательные выводы опубликуют в начале следующего года.

3D-принтер отправился на МКС 3 декабря вместе с экипажем космического корабля "Союз" и стал первым на станции. В марте 2019 года свое оборудование на МКС планируют отправить специалисты NASA.