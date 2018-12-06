Попечительский совет РАО обсудил введение возрастной маркировки контента 1+ и 3+

Актуальные проблемы образования и науки обсудили на Попечительском совете Российской академии образования. Организацию создали в 2015 году, напоминает телеканал "Россия 24". В нее вошли ведущие отечественные ученые, государственные деятели и руководители госкорпораций.

Заседание состоялось в Москве накануне, 5 декабря. Среди главных тем — введение возрастной маркировки для виртуального контента 1+ и 3+. А также обеспечение безопасности персональных данных детей и подростков и основной вектор развития российской системы образования.