Москва готовится к грандиозному боксерскому шоу

В Москве готовятся к боксерскому шоу. На ринге сразятся сборная России и сборная мира. Мероприятие приурочили ко Дню Героев Отечества, который празднуется 9 декабря. В составе сборных, в том числе — чемпионы мира и победители Олимпиад.

Поединки пройдут по восьми олимпийским категориям, передает телеканал "Россия 24". Также на ринг выйдут и боксеры-профессионалы.