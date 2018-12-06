На аукционе Christie's продали уникальный ярко-голубой бриллиант

Уникальный бриллиант продали на аукционе Christie's в Нью-Йорке. Ярко-голубой камень ушел с молотка за более чем 18 миллионов долларов, сообщает телеканал "Россия 24" со ссылкой на пресс-службу аукционного дома.

Изначально предполагалось, что камень продадут за меньшую сумму. Всего прошедший аукцион редких драгоценностей принес почти 70 миллионов долларов.