Как стать Мэри Поппинс: Минтруд утвердил профессиональный стандарт няни

Минтруд утвердил профессиональный стандарт няни. Оказывать ребенку первую помощь, правильно действовать в экстренных ситуациях, обладать навыками по уходу за детьми с инвалидностью — всему этому нянь будут обучать на специальных курсах до приема на работу. Курсы разработал Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования.

Программа включает свыше 140 академических часов, сообщает телеканал "Россия 24". Обучение сможет проводить любая образовательная организация с лицензией. По итогам специалисты получат документ о прохождении курса. Профстандарт конкретизирует и трудовые обязанности нянь. Среди них — информирование родителей о состоянии детей, обучение их различным навыкам и помощь в гигиенических процедурах.