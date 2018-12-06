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6 декабря 201807:22

В Челябинской области медведь впал в спячку прямо в городе

Дикий медведь в Челябинской области устроился на зимнюю спячку прямо в городе. Для места зимовки зверь выбрал один из оврагов Снежинска.

Дорогу для проезда транспорта рядом с этим местом перекрыли, передает телеканал "Россия 24". Почему хищник вышел из леса и каким образом перебрался через ограждения закрытого города — сейчас выясняют специалисты. Также решается дальнейшая судьба животного.

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