В Челябинской области медведь впал в спячку прямо в городе

Дикий медведь в Челябинской области устроился на зимнюю спячку прямо в городе. Для места зимовки зверь выбрал один из оврагов Снежинска.

Дорогу для проезда транспорта рядом с этим местом перекрыли, передает телеканал "Россия 24". Почему хищник вышел из леса и каким образом перебрался через ограждения закрытого города — сейчас выясняют специалисты. Также решается дальнейшая судьба животного.