Эксперты ОЗХО: Сирия выполнила свои обещания по химоружию

Эксперты Организации по запрещению химоружия не нашли свидетельств производства отравляющих веществ на заводах в Сирии. Об этом говорится в ежемесячном докладе гендиректора организации.

Специалисты проверили пять объектов, ранее подозреваемых в производстве химоружия, и подтвердили, что новых попыток разработки отравляющих веществ на них не было. Также в документе говорится, что Сирия исполнила свое обещание уничтожить все 27 объектов в рамках договоренностей, передает телеканал "Россия 24".