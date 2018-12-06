В районе столкновения американских самолетов найден еще один военнослужащий

Еще одного военнослужащего США обнаружили в районе столкновения истребителя-бомбардировщика с самолетом-заправщиком у берегов Японского моря. Подробности о его состоянии пока не сообщают.

Поиски остальных выживших продолжаются, передает телеканал "Россия 24". В общей сложности на борту обоих самолетов было семь человек. Операцию проводят японские военные.

В МИДе Японии выразили сожаление американцам в связи с крушением и потребовали предоставить данные информацию о катастрофе. Пентагон начал расследование. Оба самолета взлетели с базы морской пехоты США, это были летные учения.

Предыдущее крушение военного истребителя США произошло меньше месяца назад в районе Окинавы. Тогда обоим пилотам удалось спастись.