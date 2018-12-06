Рейс из Новосибирска в Москву задержали из-за трех пьяных пассажиров

Из-за трех пьяных пассажиров пришлось задержать рейс из Новосибирска в Москву.

Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" должен был вылететь утром. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона, мужчины не дебоширили, но находились в нетрезвом состоянии. По решению авиакомпании их сняли с рейса.

Мужчин вывели из салона самолета сотрудники транспортной полиции. Речь идет об административном нарушении по ст. 20.21 КоАП РФ "Появление в общественном месте в состоянии опьянения". "В последнее время авиакомпании очень сильно с этим борются, ужесточили контроль", — пояснил собеседник агентства. Рейс был задержан на полтора часа.

Недавно с рейса сняли пьяного актера Алексея Панина, который устроил дебош на борту самолета. Он курил в туалете, распивал алкогольные напитки и ругался с бортпроводниками.