Тема:

Авиадебоширы 29 минут назад

Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
6 декабря 201808:41

Рейс из Новосибирска в Москву задержали из-за трех пьяных пассажиров

Global Look Press

Из-за трех пьяных пассажиров пришлось задержать рейс из Новосибирска в Москву.

Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" должен был вылететь утром. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона, мужчины не дебоширили, но находились в нетрезвом состоянии. По решению авиакомпании их сняли с рейса.

Мужчин вывели из салона самолета сотрудники транспортной полиции. Речь идет об административном нарушении по ст. 20.21 КоАП РФ "Появление в общественном месте в состоянии опьянения". "В последнее время авиакомпании очень сильно с этим борются, ужесточили контроль", — пояснил собеседник агентства. Рейс был задержан на полтора часа.

Недавно с рейса сняли пьяного актера Алексея Панина, который устроил дебош на борту самолета. Он курил в туалете, распивал алкогольные напитки и ругался с бортпроводниками.

Ранее по теме

Сейчас

08:47

ЦБ отозвал лицензию у Златкомбанка

08:30

Шесть человек погибли в ДТП с участием скорой в Краснодарском крае

07:50

В районе столкновения американских самолетов найден еще один военнослужащий

07:31

Москву заметает снегом

07:22

В Челябинской области медведь впал в спячку прямо в городе

05:49

В Канаде задержана Мэн Ваньчжоу - финансовый директор Huawei

03:36

В Екатеринбурге из-за пожара эвакуировано общежитие

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

В районе столкновения американских самолетов найден еще один военнослужащий

В районе столкновения американских самолетов найден еще один военнослужащий

1 час назад
Москву заметает снегом, задержаны или отменены 28 авиарейсов

Москву заметает снегом, задержаны или отменены 28 авиарейсов

1 час назад
В Канаде задержана Мэн Ваньчжоу - финансовый директор Huawei

В Канаде задержана Мэн Ваньчжоу - финансовый директор Huawei

3 часа назад
Шесть человек погибли в ДТП с участием скорой в Краснодарском крае

Шесть человек погибли в ДТП с участием скорой в Краснодарском крае

31 минута назад
Джорджа Буша-старшего похоронят в Техасе рядом с супругой Барбарой

Джорджа Буша-старшего похоронят в Техасе рядом с супругой Барбарой

1 час назад
Авария при возвращении первой ступени ракеты Falcon 9. Видео

Авария при возвращении первой ступени ракеты Falcon 9. Видео

9 часов назад
С больной на здоровую. Как Штаты обвиняют Россию в своих ошибках

С больной на здоровую. Как Штаты обвиняют Россию в своих ошибках

11 часов назад
Сбербанк: перевести деньги по номеру телефона теперь можно только на дебетовые карты

Сбербанк: перевести деньги по номеру телефона теперь можно только на дебетовые карты

9 часов назад
Жертвами авианалета коалиции на сирийский Хаджин стали пять мирных жителей

Жертвами авианалета коалиции на сирийский Хаджин стали пять мирных жителей

9 часов назад
Регионы с самой дорогой недвижимостью в России

Регионы с самой дорогой недвижимостью в России

22 часа назад
СМИ: Блумберг оставит бизнес ради поста президента

СМИ: Блумберг оставит бизнес ради поста президента

4 часа назад
Ипотечные каникулы: кому и при каких условиях могут уменьшить платеж

Ипотечные каникулы: кому и при каких условиях могут уменьшить платеж

11 часов назад
Нужна помощь: Божену Хамайко спасет дорогое лекарство

Нужна помощь: Божену Хамайко спасет дорогое лекарство

03.12.2018 09:50
Путин объяснил, почему не отвечает на звонки Порошенко

Путин объяснил, почему не отвечает на звонки Порошенко

18 часов назад
Колонка Андрея Медведева: смерть Вани Крапивина из Северодвинска

Колонка Андрея Медведева: смерть Вани Крапивина из Северодвинска

11 часов назад
Потребителей фастфуда в России стало больше

Потребителей фастфуда в России стало больше

4 часа назад
На старые машины предложили отменить транспортный налог

На старые машины предложили отменить транспортный налог

20 часов назад
Расследование Эдуарда Петрова: Чемоданные потрошители. Смотрите в выходные

Расследование Эдуарда Петрова: Чемоданные потрошители. Смотрите в выходные

20 часов назад
Помогите выжить маленькой Соне с редкой сердечной аномалией

Помогите выжить маленькой Соне с редкой сердечной аномалией

20.11.2018 12:34
Рейс из Новосибирска в Москву задержали из-за трех пьяных пассажиров

Рейс из Новосибирска в Москву задержали из-за трех пьяных пассажиров

25 минут назад
Зачем Минфину столько валюты?

Зачем Минфину столько валюты?

1 час назад
В Челябинской области медведь впал в спячку прямо в городе

В Челябинской области медведь впал в спячку прямо в городе

1 час назад
Как стать Мэри Поппинс: Минтруд утвердил профессиональный стандарт няни

Как стать Мэри Поппинс: Минтруд утвердил профессиональный стандарт няни

1 час назад
Попечительский совет РАО обсудил введение возрастной маркировки контента 1+ и 3+

Попечительский совет РАО обсудил введение возрастной маркировки контента 1+ и 3+

2 часа назад
На аукционе Christie's продали уникальный ярко-голубой бриллиант

На аукционе Christie's продали уникальный ярко-голубой бриллиант

2 часа назад
Москва готовится к грандиозному боксерскому шоу

Москва готовится к грандиозному боксерскому шоу

2 часа назад
Бежевая книга ФРС: экономика США замедляется

Бежевая книга ФРС: экономика США замедляется

2 часа назад
На МКС российские космонавты напечатали на 3D-принтере искусственный орган

На МКС российские космонавты напечатали на 3D-принтере искусственный орган

2 часа назад
В Иркутской области перевернулся грузовик с двумя верблюдами

В Иркутской области перевернулся грузовик с двумя верблюдами

3 часа назад
Российский истребитель Су-57 оснастят "кинжальными" гиперзвуковыми ракетами

Российский истребитель Су-57 оснастят "кинжальными" гиперзвуковыми ракетами

4 часа назад
К концу года с палубы "Адмирала Кузнецова" уберут упавший кран

К концу года с палубы "Адмирала Кузнецова" уберут упавший кран

4 часа назад
Победа над "Ндрангетой": сеть наркоторговли, охватывавшая Европу, наконец разорвана

Победа над "Ндрангетой": сеть наркоторговли, охватывавшая Европу, наконец разорвана

5 часов назад
Пока Иран находится под санкциями, он не будет сокращать добычу нефти

Пока Иран находится под санкциями, он не будет сокращать добычу нефти

6 часов назад
Дело Кокорина и Мамаева: все фигуранты частично признали свою вину

Дело Кокорина и Мамаева: все фигуранты частично признали свою вину

6 часов назад
Ракетный эсминец США демонстративно прошел в районе базы ТОФ России

Ракетный эсминец США демонстративно прошел в районе базы ТОФ России

7 часов назад
Очередная попытка устрашения: Украина сообщила о ракетных испытаниях

Очередная попытка устрашения: Украина сообщила о ракетных испытаниях

8 часов назад
Макрон не будет повышать налоги и цены на топливо: какова цена уступки?

Макрон не будет повышать налоги и цены на топливо: какова цена уступки?

8 часов назад
Состояние боксера Стивенсона остается критическим, несмотря на операцию

Состояние боксера Стивенсона остается критическим, несмотря на операцию

8 часов назад
Почему Анджелина Джоли говорит со своими детьми о сексуальном насилии

Почему Анджелина Джоли говорит со своими детьми о сексуальном насилии

14 часов назад
Что надеть на новогоднюю вечеринку: 10 самых модных звездных нарядов

Что надеть на новогоднюю вечеринку: 10 самых модных звездных нарядов

14 часов назад
У Елизаветы Боярской и Максима Матвеева родился второй сын

У Елизаветы Боярской и Максима Матвеева родился второй сын

18 часов назад
Гид по подаркам: в список новогодних подарков от Гвинет Пэлтроу попала заброшенная деревня

Гид по подаркам: в список новогодних подарков от Гвинет Пэлтроу попала заброшенная деревня

18 часов назад
5 типов "проблемных пьющих", которые обнаружили ученые

5 типов "проблемных пьющих", которые обнаружили ученые

19 часов назад
Какие музеи нравятся россиянам

Какие музеи нравятся россиянам

21 час назад
Ипотечные рекорды: кредиты, которые нас удивили

Ипотечные рекорды: кредиты, которые нас удивили

23 часа назад
Магия, Сампо и северные мифы: премьера в "Театриуме на Серпуховке"

Магия, Сампо и северные мифы: премьера в "Театриуме на Серпуховке"

04.12.2018 13:22
В Доме музыки выступит легенда джаза Билли Кобэм

В Доме музыки выступит легенда джаза Билли Кобэм

03.12.2018 09:45