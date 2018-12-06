Шесть человек погибли в ДТП с участием скорой в Краснодарском крае

В результате аварии с участием скорой помощи в Краснодарском крае шесть человек погибли и четверо пострадали, передает ТАСС.

По информации пресс-службы краевого ГУ МВД, ДТП произошло на 9 километре автодороги Усть-Лабинск — Лабинск — Упорная в районе станицы Некрасовская. В результате столкновения автомобиля "ВАЗ-2114" с каретой скорой помощи на месте погибли 6 человек, находящиеся в автомобиле "ВАЗ", среди которых двое детей. Трое сотрудников скорой помощи один пассажир легковушки госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб, выясняются обстоятельства и причины произошедшего.