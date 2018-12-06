ЦБ отозвал лицензию у Златкомбанка

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации АО КБ "Златкомбанк" (Москва). Банк неоднократно занижал величину принимаемого кредитного риска, в связи с чем ЦБ требовал досоздания резервов на возможные потери.

В ходе проверки в деятельности Златкомбанка выявлено множество нарушений законодательства.

Кроме того, сотрудниками банка проводились сомнительные транзитные операции, а также операций направленные на вывод денежных средств за рубеж и/или их обналичивание. В Златкомбанк назначена временная администрация.

АО КБ "Златкомбанк" является участником системы страхования вкладов. Законом предусмотрена выплата страхового возмещения вкладчикам банка в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 миллиона рублей в совокупности на одного вкладчика.

По данным отчетности, кредитная организация занимала 405 место в банковской системе РФ.