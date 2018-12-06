Макрон отказался вернуть "налог для миллионеров"

Президент Франции Эммануэль Макрон отказался вернуть так называемый "налог для миллионеров". Об этом сообщает агентство AFP. Речь идет о дополнительном сборе с имущества стоимостью выше 1,3 миллиона евро.

"Мы не станем аннулировать меры, принятые в последние 18 месяцев", — заявил французский лидер.

Вернуть налог его просили участники массовых протестов. Они были недовольны тем, что миллионеров освободили от налога, в то время как тарифы для рядовых граждан продолжают расти.

Массовые протесты "желтых жилетов", начавшиеся 17 ноября, сопровождались столкновениями с полицией, погромами и поджогами машин, разрушениями магазинов, банков. В ходе протестов погибли четыре человека, сотни получили ранения, сообщает РИА Новости.

"Желтые жилеты" прозвали Макрона "президентом для богатых". Отказ от повышения налога для миллионеров, похоже, укрепил эту репутацию, передает "Россия 24". Что касается тарифов на топливо, то их рост решили заморозить на весь 2019 год, сообщил министр экологии Франсуа де Рюжи.