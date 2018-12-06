На конкурсе "Мисс Вселенная" Исландию представит сибирячка

На конкурсе "Мисс Вселенная" Исландию представит уроженка Омска. Переехала девушка более 10 лет назад. Эту улыбчивую девушку на видео в Исландии знают как Катрин Лею Еленудоттир, но на самом деле ее имя от рождения – Екатерина Скоробогатова. Родилась в Омске, в 9 лет вместе с мамой уехала в Исландию. О своих корнях Катя не забывает, показывает недавнее фото из поездки в Москву. А под публикациями – сотни комментариев наших соотечественников. С ними девушка нередко общается на родном языке.

О том что Екатерина — сибирячка она неоднократно заявляла и на самом конкурсе. Вот – визитка участницы на "Мисс Вселенная". В Исландии она живет с 2005 года. Сейчас учится в колледже и планирует стать специалистом по иммиграционному праву. А в свободное время девушка работает волонтером в домах престарелых и помогает иностранцам адаптироваться к жизни в Исландии. Признается, участие в "Мисс Вселенной" было ее давней мечтой.



"Для меня победа на "Мисс Вселенной" стала бы исполнением всех заветных грез. Конечно, я могу и так сказать, что у нас работа мечты, для каждой из нас. И я бы хотела пожелать всем конкурсанткам быть сильными и храбрыми", — сказала Екатерина Скоробогатова.

Сейчас Екатерина готовится к финалу конкурса. В ежедневном расписании — тренировки, репетиции выступлений и знакомство с другими участницами. На своей страничке в соцсети она поделилась фотографией с конкурсанткой от России Юлией Полячихиной. Имя самой красивой девушки назовут уже 17 декабря в Бангкоке на финале конкурса.