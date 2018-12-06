"Арсенал" сыграл вничью с "МЮ" и продлил беспроигрышную серию

Канониры дважды выходили вперед, в их составе мячи забили Шкодран Мустафи (26-я минута) и Александр Ляказетт (68-я). У красных дьяволов отличились Антони Марсьяль (30-я) и Джесси Лингард (69-я).

Подопечные Унаи Эмери продлили беспроигрышную серию во всех турнирах до 20 матчей (16 побед, 4 ничьи). Последнее поражение "Арсенала" в сезоне случилось 18 августа во втором туре премьер-лиги в гостевом матче с "Челси".

В таблице национального чемпионата "Арсенал" с 31 очком остался на четвертом месте. "Манчестер Юнайтед" с 23 баллами идет восьмым.

Результаты остальных матчей: "Тоттенхэм" – "Саутгемптон" – 3:1, "Бернли" – "Ливерпуль" – 1:3, "Вулверхэмптон" – "Челси" – 2:1, "Фулхэм" – "Лестер" – 1:1, "Эвертон" – "Ньюкасл".