Появилось видео с места смертельной аварии с участием скорой помощи на Кубани

Четверо пострадавших в смертельном столкновении кареты скорой помощи и легковушки в Краснодарском крае находятся в крайне тяжелом состоянии, сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона. Очевидец снял на видео последствия аварии, в которой погибли шесть человек, в том числе двое детей.

ДТП произошло около шести часов утра 6 декабря на 9-м километре дороги Усть-Лабинск — Упорная в районе станицы Некрасовской. По предварительным данным, в неотложку врезался вылетевший на встречную полосу ВАЗ-2114.

Из семи находившихся в салоне легковушки людей выжить удалось только одному пассажиру — его и трех сотрудников скорой помощи госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. Среди погибших — двое детей.

На кадрах с места видно, что "четырнадцатая" превратилась в груду металла, а у машины экстренных служб, которая ехала на вызов, сильно повреждена кабина.