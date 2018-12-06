Кубок Испании. "Барселона", "Атлетико" и "Севилья" вышли в 1/8 финала

В Кубке Испании состоялись ответные матчи 1/16 финала. В следующий раунд вышли еще семь команд.

"Барселона" на своем поле со счетом 4:1 разгромила "Культураль Леонесу", выступающую в третьем по силе дивизионе чемпионата страны​​​. Первый матч, прошедший 31 октября в городе Леон, также закончился победой каталонской команды – 1:0.

"Атлетико" дома разгромил "Сант-Андрю" – 4:0, первая встреча тоже завершилась победой мадридцев (1:0). "Севилья" не без труда прошла "Вильяновенсе", обыграв противника с минимальным счетом 1:0 (первая встреча завершилась вничью – 0:0).

В 1/8 финала также вышли "Вальядолид", "Вильярреал", "Реал Сосьдедад" и "Жирона".