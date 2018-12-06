Медведев: важнейший итог года - существенно профицитный бюджет

Премьер-министр России Дмитрий Медведев начал общение с журналистами. Подводя итоги уходящего года, он начал не с экономических, а с политических итогов года, поскольку в 2018-м прошли выборы президента России и в другие органы власти

По его словам, все, что было намечено, — сделано. "И наша страна имеет все для развития", — отметил Медведев.

Одним из важнейших итогов года он называл то, что впервые у нас будет профицитный бюджет.

"И не на доли процента, а существенно профицитный", — сказал премьер Россиси.

"Разговор с Дмитрием Медведевым" проходит уже в одиннадцатый раз. Глава правительства даст уже традиционное интервью представителям пяти телеканалов. В этом году впервые в разговоре с премьером участвуют не только федеральные журналисты, но и лауреат премии "Тэфи-регион"-2018 из Томска.

Прямую трансляцию ведут телеканалы "Россия 1", "Россия 24", RT и РБК, а также сайт Вести.Ru.