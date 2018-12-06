ЦБ аннулировал лицензии у трех банков

Центробанк России 6 декабря отозвал лицензии сразу у трех кредитных организаций: у московских ООО КБ "Экономикс-Банк" и АО КБ "Златкомбанк", а также у краснодарского АО "Си Ди Би БАНК".

Как сообщается на сайте регулятора, решения в отношении "Экономикс-банка" и "Си Ди Би БАНКа приняты в связи с объявлением компаний о добровольной ликвидации. У обоих банков достаточно имущества для удовлетворения требований кредиторов.

В отношении "Златкомбанка" соответствующие меры приняты в связи с выявлением множества нарушений. В частности, банк неоднократно занижал величину принимаемого кредитного риска, проводил сомнительные транзитные операции, а также операций направленные на вывод денежных средств за рубеж и их обналичивание.

Все три банка являются участниками системы страхования вкладов.

На 1 ноября по величине активов "Златкомбанк" занимал 405-е место в банковской системе РФ, "Экономикс-Банк" — 424-е место, "Си Ди Би БАНК" — 469-е место.