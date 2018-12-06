Полиция ведет переговоры с вооруженным учеником школы на юге-востоке Москвы

В московской школе №1359 ученик угрожает убить себя ножом.

Школа находится в районе Жулебино на юго-востоке Москвы. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Москве, сейчас полиция ведет переговоры с ребенком. Из школы эвакуированы ученики и сотрудники.

К учебному заведению приехала мама школьника, однако он отказался с ней разговаривать. Также прибыла бригада скорой психиатрической помощи. Все пытаются успокоить подростка.

По сообщениям в Сети, мальчика зовут Даня Горбатенко. Сейчас он сидит в одном из кабинетов, читает книгу и никого к себе не подпускает.

По словам одноклассников, мальчик нелюдимый и замкнутый, друзей в классе у него нет. По данным "Интерфакса", подросток состоит на учете в инспекции по делам несовершеннолетних.