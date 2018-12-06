В иранском порту произошел взрыв. Слышна стрельба

На юго-востоке Ирана в порту Чехбехар произошел взрыв, есть жертвы, передает РИА Новости.

По данным местных СМИ, взрывное устройство сработало в автомобиле​​, при этом была слышна стрельба​. В настоящее время известно о троих погибших и нескольких пострадавших.