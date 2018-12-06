ОКР подал апелляцию на решение Мосгорсуда, который оправдал Зубкова

Олимпийский комитет России (ОКР) подал апелляцию на решение Московского городского суда, который ранее принял решение отказаться признавать в России вердикт Спортивного арбитражного суда (CAS) относительно главы Федерации бобслея России Александра Зубкова.

Напомним, ранее дисциплинарная комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Денниса Освальда признала его виновным в нарушении антидопинговых правил в ходе Олимпийских игр в Сочи, где экипажи Зубкова завоевали две золотые медали.

На сайте ОКР говорится, что организация с помощью апелляции попытается соблюсти положения Олимпийской хартии МОК в части обеспечения признания и применения Всемирного антидопингового кодекса на территории своей страны. Кроме того, подчеркивается, что Мосгорсуд не мог выносить вердикт по данному делу ввиду отсутствия юрисдикции пересматривать решения, вынесенные международным третейским судом (арбитражем).