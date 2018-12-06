Федор Конюхов начал кругосветку из Новой Зеландии

В Новой Зеландии стартовала кругосветная экспедиция российского путешественника Федора Конюхова на весельной лодке.

Выйдя из порта Данидин, мореход взял курс на мыс Горн (Чили), оттуда лодка направится к мысу Люин (Австралия), а от мыса Люин — опять в порт Данидин. Длина всего маршрута составит более 16 тысяч морских миль (27 тысяч километров), а время, проведенное в пути — около двух лет. За всю историю трансокеанских переходов еще никому не удавалось пересечь воды трех океанов, омывающих Антарктиду, и обогнуть мыс Горн на весельной лодке.

Первоначально старт экспедиции был запланирован на 19 ноября, однако из-за плохой погоды его пришлось перенести на более позднюю дату, сообщает ТАСС.

Весельная лодка "Акрос" была специально спроектирована для этого путешествия британским дизайнером Филиппом Моррисоном. Для сохранности продуктов на ней имеются специальные водонепроницаемые отсеки. Также предусмотрены три системы для выработки энергии: солнечные модули, ветрогенератор и установка, способная химическим образом добывать электричество из метанола.