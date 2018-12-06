Хладнокровное убийство охранника в Чите попало на видео

В минувшую среду, 5 декабря, в Чите был убит охранник ресторана-гостиницы "Панама-Сити". Убит со спины внезапно и хладнокровно. Камера наблюдения сняла на видео момент преступления: к сотруднику комплекса, разговаривающему с посетительницей, подошел мужчина, достал холодное оружие и ударил свою жертву в бок в область живота, а затем спокойно ушел.

Погибшим оказался местный житель 1981 года рождения. Местной прессе в УМВД по Забайкальскому краю подтвердили факт убийства. Преступник разыскивается. Его личность и мотивы пока не установлены.