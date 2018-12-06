Подростка, пришедшего с ножом в школу, после переговоров передали полиции и психиатрам

Источник в экстренных службах сообщил, что подростка, который утром 6 декабря пришел в школу в московском районе Жулебино с ножом и угрожал себя убить, в присутствии родителей передали полиции и медикам

По предварительным данным, никто не пострадал, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что 16-летний подросток угрожал убить себя, с подъехавшей к школе мамой он разговаривать не хотел.

Со школьником вели переговоры психологи. По неподтвержденным пока данным, пойти на это подросток мог из-за "плохо" написанного сочинения к пробному ЕГЭ, хотя их пока даже не проверили.

Мэр Москвы в своем "Твиттере" сообщил, что подросток изолирован, с ним работают психологи и полиция. По словам Сергея Собянина, угрозы для окружающих он не представляет.

В школу 1359 мальчик пришел с ножом. Был изолирован. Никакой угрозы для окружающих не представляет. В настоящее время с ним работают психологи и полиция. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 6 декабря 2018 г.

Между тем, по сведениям "Интефакса" после переговоров школьник был передан врачам-психиатрам и его увезли на скорой помощи.

Источник отметил, что медики проведут психолого-психиатрическую экспертизу, чтобы установить причины, которые побудили школьника прийти в школу с ножом.