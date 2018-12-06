В Абакане в спешащую по вызову пожарную машину врезалась легковушка. Видео

В Абакане сегодня, 6 декабря, столкнулись легковушка и пожарная машина: спасатели ехали на вызов с включенными проблесковыми маячками и звуковой сиреной, когда в них врезался автомобиль, пересекающий перекресток на зеленый сигнал светофора.

От удара у пожарной машины лопнуло колесо. Легковой автомобиль пострадал сильнее, разворотив себе переднюю часть.

При столкновении получила травмы женщина, пассажир легковушки. Ее доставили в больницу на скорой. О других пострадавших не сообщается.