В Европе появятся эксперты по правдивой информации

Британский дипломат и эстонский лоббист увеличили за счёт бюджета Евросоюза финансирование компании East StratCom Task Force, главной задачей которой является поиск материалов для обвинения России в дезинформировании европейцев.

Слова о том, что Европа должна быть едина и защищать свою демократию, как мантру повторяют политики всех уровней по любому поводу.

Вот и еврокомиссар по вопросам цифрового единого рынка Андрус Ансип, присоединился к общему хору.

"Мы должны быть едины и объединить наши усилия, чтобы защитить наши демократии от дезинформации”, — заявил Ансип. Не удивительно, что для представителя Эстонии главным дезинформатором выступает Россия, о чём он поспешил поведать журналистам.

Доказательств не привёл. Впрочем, к этому уже все привыкли. А фраза: “мы стали свидетелями попыток вмешательства в выборы и референдумы” не даёт ответа на вопрос о том, каковы же эти свидетельства и в чём заключались эти попытки.

Можно лишь с уверенностью говорить о том, кто такие “мы” в рассказе Ансипа. Политик имел ввиду ту самую компанию East StratCom Task Force. Руководит ею британский дипломат Джайлс Портман и за 3 года своей работы компамия сама не раз была замечена в фальсификации новостей.

В марте этого года и вовсе разгорелся европейский скандал. Голландские парламентарии потребовали прекратить работу компании, когда East StratCom Task Force отнесла ряд статей местных СМИ в разряд дезинформирующих. На компанию тогда подали в суд и заставили извиняться.

Однако, компанию не только не закрыли, но и приняли решение со следующего года увеличить ей бюджет с нынешних 1,9 до 5 миллионов евро.

Более того, теперь их деятельность не будет ограничена поиском на сайтах информационных агентств и изданий СМИ отзывов, которые публикуют пользователи Сети из России.

Еврокомиссар по цифровой экономике Мария Габриэль сообщила, что Еврокомиссия будет стимулировать в странах ЕС создание сети независимых экспертов, которые бы могли определить является ли та или иная информация на самом деле — дезинформацией.

Габриэль на всякий случай оговорилась, что вся эта затея “соответствует принципам плюрализма СМИ и свободы выражения мнения”, видимо понимая, что внешне всё выглядит именно как борьба с неугодной точкой зрения.

Поводом для “стерилизации” информационного пространства служат собственные внутриполитические просчёты европейцев, которые привели к росту националистических и антиглобалистских настроений, падению доверия к институтам власти в большинстве стран ЕС.

А 5 миллионов евро в бюджете компании с подмоченной репутацией должны, как представляется, помочь возложить на Россию ответственность за эти проблемы.