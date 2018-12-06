В Иванове упавший бетонный столб едва не убил девушку с коляской. Видео

Пару дней назад в Иванове перевозили демонтированный рекламный щит, закрепленный таким образом, что вся конструкция оказалась достаточно высоко над землей, чтобы задеть висевшие провода.

Грузовик зацепил выступающей частью щита провода и обрушил бетонный столб на припаркованный автомобиль, где несколькими секундами проходила молодая мама, везущая в коляске своего ребенка.

В результате происшествия каким-то чудом никто не получил травмы. К настоящему времени все последствия аварии устранены.